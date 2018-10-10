"Граната запуталась в занавесках": появились подробности взрыва в квартире координатора С14 (фото)

Сам Мазур написал, что сначала полиция квалифицировала инцидент как хулиганство.

Полиция квалифицировала взрыв в квартире координатора организации С14 Сергея Мазура как покушение на убийство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

При этом сам Мазур на своей странице в Facebook написал, что сначала полиция квалифицировала инцидент как хулиганство.

"Полиция инкриминировала гранату и едва выжившего отца как обычную хулиганку... На официальном сайте полиция пишет о квалификации покушения. Хотя ночью было совсем другое. Так ли это - пока неизвестно. Вероятно быстро поняли и переделали, чтобы не было кипиша как с Гандзюк", - написал активист.

Он также рассказал, что гранату кинули именно в его комнату. Граната, которую забросили в окно, запуталась в занавесках и это спасло жизнь отцу Мазура, который в результате взрыва оказался в больнице.

"Как говорит полиция ему чисто повезло. Иначе бы он погиб. Сейчас он еще в реанимации, но врачи говорят, что состояние нормализовалось и уже нет угрозы для жизни", - говорится в сообщении.