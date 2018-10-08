На Харьковщине автобус столкнулся с авто, есть погибший (видео)

После сильного удара легковушку раздавило, а мужчина, находившийся за рулем, погиб на месте происшествия.

В поселке Высокий, что в Харьковской области, в результате столкновения рейсового автобуса и легковушки погиб человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН. По информации полиции, водитель "Жигулей" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и на скорости влетел в автобус, следовавший до Кривого Рога.

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После сильного удара легковушку раздавило, а мужчина, находившийся за рулем, погиб на месте происшествия. Также пострадал 18-летний пассажир автобуса. Его доставили в больницу.

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