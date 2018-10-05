Обрезали деревья: в Запорожской области на прохожую упала ветка, женщина умерла

Рабочие, которые обрезали деревья, не придерживались правил безопасности, в результате чего ветка упала на женщину.

В Запорожской области на прохожую упала ветка дерева. В результате полученых травм женщина скончалась.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожья, в это время возле общежития проводили обрезку деревьев. Рабочие не соблюли правила безопасности и не огородили территорию, в результате чего женщина, которая проходила мимо, получила смертельную травму.

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"Работы проводились без соблюдения правил безопасности, а именно без ограждения места предупредительной лентой. В результате, на женщину 1954 года рождения, которая проходила рядом с местом проведения работ упала ветка. От полученных телесных повреждения местная жительница погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в июне в Киеве во время грозы ветка дерева убила женщину.