Обрезали деревья: в Запорожской области на прохожую упала ветка, женщина умерла
В Запорожской области на прохожую упала ветка дерева. В результате полученых травм женщина скончалась.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожья, в это время возле общежития проводили обрезку деревьев. Рабочие не соблюли правила безопасности и не огородили территорию, в результате чего женщина, которая проходила мимо, получила смертельную травму.
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"Работы проводились без соблюдения правил безопасности, а именно без ограждения места предупредительной лентой. В результате, на женщину 1954 года рождения, которая проходила рядом с местом проведения работ упала ветка. От полученных телесных повреждения местная жительница погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал УНИАН, в июне в Киеве во время грозы ветка дерева убила женщину.