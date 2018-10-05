На Львовщине иномарка въехала в электроопору, которая упала на автомобиль: двое погибших

Еще двух человек с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

В райцентре Стрый на Львовщине в результате столкновения легкового автомобиля с электроопорой погибли двое мужчин, еще двое получили травмы.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 5 октября, около 2.00, на ул. Львовской.

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23-летний житель Стрыя, управляя автомобилем Scoda Octavia не выбрал безопасной скорости движения и въехал в электроопору, которая от удара упала на автомобиль.

«Во время ДТП в салоне легковушки, кроме водителя, находились трое пассажиров, все жители города Стрый. Двое из них, возрастом 30 и 31 год, от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один, 26-летний мужчина, находится в реанимации», - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

«Водитель иномарки задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Также медики устанавливают находился ли мужчина за рулем в состоянии алкогольного опьянения», - информирует отдел коммуникации Нацполиции области.

Как уточнили в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, водителя и пассажиров из салона искореженного автомобиля спасатели деблоковували с помощью ломо-шанцевого инструмента.

«В результате дтп двое людей погибли по дороге в больницу, еще двое - с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу», - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в результате ДТП на Львовщине получили травмы пять человек, из них четверо малолетних детей.