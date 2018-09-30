Во Львовской области в результате ДТП травмированы пять человек, из них четверо малолетних детей
Сегодня, 30 сентября, возле села Жировка Пустомытовского района Львовской области произошло ДТП, в результате которого травмированы пять человек, из них четверо малолетних детей.
Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская, ДТП произошло около 12:30.
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По ее словам, водитель автомобиля Ford, 30-летняя львовянка, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет.
В автомобиле, кроме водителя, находились четверо пассажиров - дети 5, 9, 11 и 12 лет. Все жители Львова.
Женщина-водитель и четверо детей доставлены в больницу, медики оказывают им помощь и устанавливают диагнозы.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.