В сети показали жуткие кадры с места подрыва на мине детей возле Горловки (видео)

Всем детям было от 10 до 12 лет.

Четверо подростков подорвались на противопехотной мине рядом с оккупированной Горловкой.

В сети появилось видео, на котором посреди леса лежат тела трех погибших детей, говорится в сюжете ТСН.

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Еще один мальчик, который шел позади компании, сейчас с многочисленными тяжелыми ранениями лежит в больнице.

"Всем детям было от 10 до 12 лет. Парень находится в местной больнице города Горловка. Он шел последний, ему просто повезло, его отбросило взрывной волной", - пояснил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

На трагедию уже отреагировало посольство Соединенных Штатов в Украине. В соцсети дипломаты подчеркнули, что Горловку контролирует Россия. И попросили Москву повлиять на боевиков, которые превратили Украину в одну из самых заминированных стран мира.