цей матеріал доступний українською

В сети показали жуткие кадры с места подрыва на мине детей возле Горловки (видео)

22:35, 01 октября 2018
Происшествия
3665 2
Трое детей погибли / скриншот видео ТСН

В сети появилось видео, на котором посреди леса лежат тела трех погибших детей, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Горловке российские военные ради развлечения обстреляли группу подростков - разведка

Еще один мальчик, который шел позади компании, сейчас с многочисленными тяжелыми ранениями лежит в больнице.

"Всем детям было от 10 до 12 лет. Парень находится в местной больнице города Горловка. Он шел последний, ему просто повезло, его отбросило взрывной волной", - пояснил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

На трагедию уже отреагировало посольство Соединенных Штатов в Украине. В соцсети дипломаты подчеркнули, что Горловку контролирует Россия. И попросили Москву повлиять на боевиков, которые превратили Украину в одну из самых заминированных стран мира.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #боевики#Горловка#подрыв