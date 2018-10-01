Территория возле оккупированной Горловки, где подорвались дети, по документам боевиков была "разминирована" - ИС

Под "разминирование" на самом деле было просто списано топливо.

На территории оккупированной Горловки, где на мине подорвались четверо детей, трое из которых погибли, боевики по собственным документам провели "разминирование".

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Стоит заметить, что речь идет о территории, ранее заминированной российскими оккупантами, которые проводили там беспорядочное минирование, а потом пытались провести разминирование. Об "успешном разминировании" оккупационная администрация сообщала местному населению. Хотя на самом деле под "разминирование" было списано топливо. Пока район остается минно-опасным", - заявил он.

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По словам Тымчука, сейчас боевики привлекают ОБСЕ для того, чтобы обвинить в этом Украину.

Напомним, 30 сентября под оккупированной боевиками Горловкой взорвалась противопехотная осколочная мина, в результате чего погибло трое детей. Еще один получил многочисленные ранения.