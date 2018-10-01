Территория возле оккупированной Горловки, где подорвались дети, по документам боевиков была "разминирована" - ИС
На территории оккупированной Горловки, где на мине подорвались четверо детей, трое из которых погибли, боевики по собственным документам провели "разминирование".
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Стоит заметить, что речь идет о территории, ранее заминированной российскими оккупантами, которые проводили там беспорядочное минирование, а потом пытались провести разминирование. Об "успешном разминировании" оккупационная администрация сообщала местному населению. Хотя на самом деле под "разминирование" было списано топливо. Пока район остается минно-опасным", - заявил он.
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По словам Тымчука, сейчас боевики привлекают ОБСЕ для того, чтобы обвинить в этом Украину.
Напомним, 30 сентября под оккупированной боевиками Горловкой взорвалась противопехотная осколочная мина, в результате чего погибло трое детей. Еще один получил многочисленные ранения.