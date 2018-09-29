Появилось первое видео с места взрыва в Донецке

На записи показано здание, где проходил съезд так называемой «коммунистической партии ДНР». После взрыва его оцепили.

В сети появились первые кадры из Донецка, где при взрыве сегодня пострадали четыре человека.

Видео опубликовали российские СМИ.

На записи показано здание, где проходил съезд так называемой «коммунистической партии ДНР». После взрыва здание оцепили.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Донецке произошел взрыв, в результате которого пострадало четыре человека. Об этом сообщает ряд СМИ из неподконтрольных Украине территорий Донецкой области. По их информации, одним из пострадавших является кандидат на пост главаря "ДНР" Игорь Хакимзянов.

Сообщается, что взрыв произошел во время съезда "КП ДНР".