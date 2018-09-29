Момент вооруженного ограбления инкассаторов в Одессе попал на видео

На видео видно, как четверо человек выбегают из легковушки и совершают нападение на инкассаторов.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент вооруженного ограбления инкассаторов в Одессе, произошедшего накануне.

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На видео, опубликованном на Youtube-канале "Новости 7", видно, как к месту инцидента подъезжает машина с инкассаторами, они выходят из машины.

В это время из автомобиля, стоявшего рядом, выбегают четверо человек, двое из которых нападают на инкассатора и отбирают у него деньги.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 сентября в центре Одессы, на улице Софиевской, злоумышленники совершили вооруженное разбойное нападение на инкассаторов, похитив более 3 млн грн.

По данным полиции, нападение совершено на сотрудников частной компании, которые проводили инкассацию обменных пунктов. Огнестрельные ранения ног во время нападения получили оба сотрудника (один - в пятку, второй - в бедро).