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В Киеве двое пьяных мужчин с «травматами» устроили разборки в маршрутке (фото)

16:57, 28 сентября 2018
Происшествия
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Возле станции метро «Выдубичи» патрульные полицейские остановили маршрутку /  фото: Нацполиция

В Киеве в рейсовой маршрутке возник конфликт между пассажирами, во время которого двое неизвестных участников спора в состоянии алкогольного опьянения обвинили одного из пассажиров в похищении ребенка, показывая при этом пистолеты.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления полиции НПУ в городе Киеве.

«Сегодня на номер 102 поступила информация от мужчины о том, что его нетрезвый товарищ сообщил, что в маршрутке сообщением «Киев-Городище» едет мужчина, который похитил ребенка и хочет продать его на органы. А также обратилась женщина с сообщением, что ее мужу, который едет в маршрутке с полуторагодовалым сыном, двое неизвестных угрожают пистолетом и ножом», - говорится в сообщении.

Патрульные задержали двух правонарушителей / фото: Нацполиция

Отмечается, что возле станции метро «Выдубичи» патрульные полицейские остановили маршрутку для установления всех обстоятельств происшествия, а на место происшествия также направили следственно-оперативную группу.

Правоохранители предварительно выяснили, что отец с сыном ехал в маршрутке, в которую по дороге подсели двое нетрезвых мужчин и стали обвинять его в похищении ребенка.

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«В разговор вмешалась женщина, которую злоумышленники толкнули: в результате у неё есть синяк на лице. При этом нетрезвые пассажиры продемонстрировали оружие», - отметили в столичном Главке.

В соответствии с сообщением, патрульные задержали двух правонарушителей, у них обнаружили пистолеты, предположительно - травматические. Также следственно-оперативная группа общается со всеми участниками конфликта для установления обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНИАН, во Львове водитель иномарки наехал на коляску с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

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Теги: #маршрутка#пистолет