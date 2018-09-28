Во Львове водитель иномарки наехал на коляску с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

ДТП произошло вчера на проспекте Красной Калины неподалёку от рынка «Народный» во Львове.

Во Львове водитель иномарки осуществил наезд на коляску с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 27 сентября, около 14.20 на проспекте Красной Калины неподалёку от рынка «Народный» во Львове.

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Предварительно, неустановленный водитель иномарки (предположительно, «Тойота») на пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску, которую вез мужчина. В коляске находилась девочка, 2017 года рождения. В результате наезда ребенок получил ушибы и был доставлен в больницу. Водитель с места происшествия скрылся.

Правоохранители принимают все меры для установления личности водителя и местонахождения автомобиля, на котором был совершен наезд на ребенка. Решается вопрос об открытии уголовного производства.