В Киеве возле метро нашли труп мужчины (фото, видео)

Труп обнаружили возле станции метро "Позняки" в столице.

В пятницу, 28 сентября, недалеко от метро «Позняки» рядом с магазином «Баул» нашли труп.

По предварительным данным, мужчина умер от передозировки. Его нашли около 01:30, передает "Информатор".

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Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место находки тела. Никаких документов или вещей при нем обнаружено не было, личность не установлена. По предварительным данным медиков, смерть наступила в результате наркотической передозировки.

На вид умершему около 30 лет. Был одет в темно-синие джинсы, синюю кофту и кроссовки.

Ранее на Лесном массиве в Киеве рядом с рынком "Юность" обнаружили труп мужчины.