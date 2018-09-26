Жертва холодов: в Киеве насмерть замерз мужчина - СМИ
14:31, 26 сентября 2018Происшествия
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При этом в комментариях отмечают, что поза, в которой лежит тело, не свойственна для замерзнувшего.
На Лесном массиве в Киеве обнаружили труп мужчины / фото dtp.kiev.ua
На Лесном массиве в Киеве рядом с рынком "Юность" обнаружили труп мужчины.
Как сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook бездомный мужчина умер в результате обморожения.
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"Первая жертва холода. Лесной массив. Рынок "Юность". Бомж. Замёрз", - говорится в сообщении.
При этом участники сообщества отмечают, что поза, в которой лежит тело, не свойственна для замерзнувшего.
На месте присутствует полиция и следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на Троещине нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. СМИ сообщали, что у мужчины был отрезан половой орган, однако в полиции эту информацию опровергли.
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