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Жертва холодов: в Киеве насмерть замерз мужчина - СМИ

14:31, 26 сентября 2018
Происшествия
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На Лесном массиве в Киеве обнаружили труп мужчины / фото dtp.kiev.ua

Как сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook бездомный мужчина умер в результате обморожения.

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"Первая жертва холода. Лесной массив. Рынок "Юность". Бомж. Замёрз", - говорится в сообщении.

При этом участники сообщества отмечают, что поза, в которой лежит тело, не свойственна для замерзнувшего.

На месте присутствует полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Троещине нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. СМИ сообщали, что у мужчины был отрезан половой орган, однако в полиции эту информацию опровергли.

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Теги: #Киев#холод#труп