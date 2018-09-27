Причиной взрыва миномета "Молот" на Ривненском полигоне стало двойное заряжание - Луценко

Следственные эксперименты подтвердили факт двойного заряжания - первая мина застряла в миномете.

Разрыв миномет "Молот" на Ривненском полигоне стал следствием нарушений техники безопасности. Следственные эксперименты подтвердили факт двойного заряжания - первая мина застряла в миномете.

Об этом сегодня на заседании комитета ВР по вопросам безопасности и обороны заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает "Лига. Новости".

Генпрокурор отметил, что следствие рассматривало несколько версий трагедии на Ровенском полигоне: человеческий фактор (двойное заряжание), некачественные боеприпасы, неудовлетворительное техническое состояние миномета.

Были допрошены 55 человек, проведено 35 обысков, изъято 4 миномета и 4 предохранителя, а также бухгалтерская документация с 15 предприятий, проведены следственные эксперименты, в т.ч. с подрывом мин. Из 14 назначенных экспертиз уже проведено 6.

"Предварительно выяснилось, что в нарушение правил по боевой работе огневых подразделений артиллерии интервал между минометами составлял 5-8 метров вместо 20-40", - сообщил он.

Также не была обеспечена безопасность личного состава. "Кроме того, следственным экспериментом подтвержден факт двойного заряжания миномета, что также стало возможным вследствие ненадлежащей работы предохранителя или переведения его в неактивное положение. При этом предварительно установлено, что вылет первой мины не произошел вследствие ненадлежащего срабатывания ударно-спускового механизма", - сказал генпрокурор о результатах проведенных экспериментов.

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Кроме того, разорвавшийся миномет был укомплектован предохранителем от миномета ПМ-38, который был установлен вместо штатного в 2016 году.

Проведение экспертиз продолжается.

По словам Луценко, к уголовной ответственности будут привлечены ответственные за технику безопасности при боевых стрельбах. "Это уже очевидно. Грубое нарушение всех правил безопасности", - сказал он. Луценко предложил комитету обратиться к Минобороны и Укроборонпрому и срочно назначить полную ревизию имеющихся минометов "Молот" и их гарантийного обслуживания.

Как известно, 6 июля, утром на Ривненском полигоне во время учений разорвало миномет "Молот". Тогда 3 военнослужащих погибли и 9 получили ранения различной степени тяжести.

23 сентября в Донецкой области во время ведения огня в ответ противнику двое военнослужащих из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения в результате взрыва мины в канале ствола миномета М120-15 "Молот".