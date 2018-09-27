Луценко хочет срочно проверить все минометы "Молот"

По словам генпрокурора, следствие относительно случая на Ривненском полигоне, где в результате разрыва миномета погибли трое военнослужащих, и недавнего разрыва "Молота" в Донецкой области продолжается.

Необходимо назначить полную ревизию всех минометов «Молот», которые имеются на вооружении Вооруженных сил Украины.

Об этом во время заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, на котором была заслушана информация о заключении экспертов по результатам проведения комплексной экспертизы, которая была назначена по уголовному производству по факту гибели и травмирования военнослужащих ВСУ во время проведения бригадных тактических учений на 233 Ривненском общевойсковом полигоне 6 июля 2018 года, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Предлагал бы комитету принять решение - обратиться к Министерству обороны и ГК «Укрооборонпром» и срочно назначить полную ревизию имеющихся минометов «Молот» и их гарантийного обслуживания заводом-производителем, чего не было сделано, вопреки подписанному Министерством обороны договору. Речь идет о необходимости установления штатных предохранителей, поскольку сейчас у многих из них предохранитель используется с других минометов, как и на том, что на Ривненском полигоне. Второе - проверить пусковой узел на соответствие конструкторской документации», - заявил генпрокурор.

Он также отметил, что следствие относительно случая на Ривненском полигоне и недавнего разрыва "Молота" в Донецкой области продолжается.

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Как сообщал УНИАН, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет "Молот". Погибли трое военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая базируется в Ужгороде. Еще девять человек при взрыве получили ранения.

9 июля председатель комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин со ссылкой на данные экспертов заявил, что марка стали, из которой изготовлен ствол миномета М-15 "Молот", не соответствует техническим характеристикам, - она мягче, чем должна быть.

Он также утверждал, что в результате взрыва миномета на Ривненском полигоне погибли 12 человек, еще 38 получили ранения.

11 июля на Ривненском полигоне проводили следственный эксперимент с целью установления причины взрыва миномета.

19 сентября председатель Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский заявил, что военная прокуратура засекретила заключение экспертизы, проведенной после взрыва миномета "Молот".

23 сентября в Донецкой области во время ведения огня в ответ противнику двое военнослужащих из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения в результате взрыва мины в канале ствола миномета М120-15 "Молот".