Луценко хочет срочно проверить все минометы "Молот"
Необходимо назначить полную ревизию всех минометов «Молот», которые имеются на вооружении Вооруженных сил Украины.
Об этом во время заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, на котором была заслушана информация о заключении экспертов по результатам проведения комплексной экспертизы, которая была назначена по уголовному производству по факту гибели и травмирования военнослужащих ВСУ во время проведения бригадных тактических учений на 233 Ривненском общевойсковом полигоне 6 июля 2018 года, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
«Предлагал бы комитету принять решение - обратиться к Министерству обороны и ГК «Укрооборонпром» и срочно назначить полную ревизию имеющихся минометов «Молот» и их гарантийного обслуживания заводом-производителем, чего не было сделано, вопреки подписанному Министерством обороны договору. Речь идет о необходимости установления штатных предохранителей, поскольку сейчас у многих из них предохранитель используется с других минометов, как и на том, что на Ривненском полигоне. Второе - проверить пусковой узел на соответствие конструкторской документации», - заявил генпрокурор.
Он также отметил, что следствие относительно случая на Ривненском полигоне и недавнего разрыва "Молота" в Донецкой области продолжается.
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Как сообщал УНИАН, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет "Молот". Погибли трое военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая базируется в Ужгороде. Еще девять человек при взрыве получили ранения.
9 июля председатель комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин со ссылкой на данные экспертов заявил, что марка стали, из которой изготовлен ствол миномета М-15 "Молот", не соответствует техническим характеристикам, - она мягче, чем должна быть.
Он также утверждал, что в результате взрыва миномета на Ривненском полигоне погибли 12 человек, еще 38 получили ранения.
11 июля на Ривненском полигоне проводили следственный эксперимент с целью установления причины взрыва миномета.
19 сентября председатель Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский заявил, что военная прокуратура засекретила заключение экспертизы, проведенной после взрыва миномета "Молот".
23 сентября в Донецкой области во время ведения огня в ответ противнику двое военнослужащих из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения в результате взрыва мины в канале ствола миномета М120-15 "Молот".