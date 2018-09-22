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В Полтавской области украинский артист Иван Попович попал в ДТП (видео)

18:38, 22 сентября 2018
Происшествия
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Поповича ехала на концерт в Полтавскую область \ Vgorode.ua

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Об этом сообщила работник команды Поповича Виталина Кизляк-Остапчук на своей странице в Facebook.

Согласно информации, команда Ивана Поповича ехала на концерт в Полтавскую область.

Народный артист находится в тяжелом состоянии в больнице города Хорол.

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Теги: #ДТП#певец