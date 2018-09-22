В Полтавской области украинский артист Иван Попович попал в ДТП (видео)

Народный артист находится в тяжелом состоянии в больнице города Хорол.

Артист Иван Попович попал в жуткое ДТП в Полтавской области. Читайте такжеВ Одессе избили американского певца - ученика знаменитого Фрэнка Синатры (фото) Об этом сообщила работник команды Поповича Виталина Кизляк-Остапчук на своей странице в Facebook. Согласно информации, команда Ивана Поповича ехала на концерт в Полтавскую область. Народный артист находится в тяжелом состоянии в больнице города Хорол.

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