В Полтавской области украинский артист Иван Попович попал в ДТП (видео)
18:38, 22 сентября 2018Происшествия
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Народный артист находится в тяжелом состоянии в больнице города Хорол.
Поповича ехала на концерт в Полтавскую область \ Vgorode.ua
Артист Иван Попович попал в жуткое ДТП в Полтавской области.
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Об этом сообщила работник команды Поповича Виталина Кизляк-Остапчук на своей странице в Facebook.
Согласно информации, команда Ивана Поповича ехала на концерт в Полтавскую область.
Народный артист находится в тяжелом состоянии в больнице города Хорол.
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