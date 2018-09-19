В Одессе неизвестные вымогают взятки от имени руководителей областной прокуратуры

В частности, в сообщениях Messenger, отправленных в различные учреждения, фигурируют значительные суммы в долларах.

В Одессе злоумышленники от имени руководства прокуратуры области требуют взятки.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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«В последние дни от имени руководителей прокуратуры Одесской области в государственные органы, учреждения и коммерческие предприятия поступают сообщения с требованиями безотлагательно передать взятки за решение определенных вопросов», - заявили в пресс-службе.

В частности, в сообщениях Messenger, отправленных в различные учреждения, фигурируют значительные суммы в долларах. В прокуратуре подчеркивают, что эта информация не соответствует действительности, никоим образом не связана с ведомством, и цель злоумышленников - дискредитировать прокуратуру.

«Прокуратура Одесской области уже начала расследование по указанным фактам мошеннических действий», - подчеркнули в пресс-службе.

В случае наличия информации о мошенничестве и поступлениях подобных сообщений, звонков, правоохранители просят обращаться в прокуратуру Одесской области для принятия неотложных мер.

Ранее сообщалось, что в Одессе у задержанного вчера за взятку сотрудника таможни нашли коллекцию старинных монет, картин и других ценностей.