Задержанный за взятку одесский таможенник оказался ценителем старины и антиквариата (фото)

В квартире злоумышленника и на чердаке полиция обнаружила около 1 тыс. монет разных номиналов, датируемые ХVII-XX веками, почти 70 картин, иконы, а также 63 тыс. долл. и 50 тыс. грн наличными.

В Одессе у задержанного вчера за взятку сотрудника таможни обнаружена коллекция старинных монет, картин и других ценностей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, речь идет о руководителе одного из управлений Одесской таможни, который совместно с подчиненным главным государственным инспектором требовали и получили от представителя частного предприятия 3 тыс. долларов.

«Во время обыска правоохранители выявили ценную коллекцию картин и монет», - сообщили в пресс-службе.

В частности, у руководителя управления в квартире и на чердаке над ней обнаружили и изъяли около 1 тыс. монет разных номиналов и металлов, датируемые ХVII-XX веками, почти 70 картин, иконы, а также 63 тыс. долл. и 50 тыс. грн наличных средств.

Отмечается, что сейчас в рамках расследования по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины проверяются данные о возможном сокрытии сведений о покупке указанных ценностей.

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По данным управления СБ Украины в Одесской области, правоохранители установили, что чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды от предпринимателей за беспрепятственную выдачу разрешительных документов для внешнеэкономических операций. Стоимость своих услуг злоумышленник оценивал в сумму от 2 тыс. долл. Оперативники 18 сентября задокументировали очередной факт вымогательства таможенником 3 тыс. долларов. Чиновник был задержан вблизи рабочего места во время получения всей суммы взятки.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Одессе задержаны двое таможенников при получении взятки в размере 3 тыс. долларов.

Сообщалось, что руководитель одного из управлений Одесской таможни совместно с подчиненным главным госинспектором требовали и получили от представителя частного предприятия 3 тыс. долл. за решение вопроса об открытии и эксплуатации таможенного склада временного хранения площадью более 350 кв. метров, расположенного в одном из районов Одесской области.