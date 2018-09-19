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Результаты экспертизы по взрыву миномета "Молот" на полигоне засекретили – нардеп

17:03, 19 сентября 2018
Происшествия
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Результаты экспертизы по "Молоту" засекречены / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на заседании комитета.

"Это недопустимая ситуация. Я публично обращаюсь к Юрию Луценко, я хочу срочно с ним провести совещание и получить ответ, зачем военная прокуратура скрывает от общества результаты экспертизы, почему она не дает ответа на вопросы, поставленные членами комитета", - сказал Пашинский.

Также он публично обратился по этому поводу к министру юстиции Павлу Петренко.

Кроме того, Пашинский добавил, что намерен встретиться с Луценко уже завтра. "Я хочу попросить всех членов комитета приобщиться к этой работе. Я думаю, что или завтра в обеденный перерыв, или в ближайшее время (встретиться с главой ГПУ - УНИАН)", - сказал он.

Комитет принял решение официально обратиться к генпрокурору с тем, чтобы он провел служебное расследование и обеспечил предоставление членам комитета результатов экспертизы.

Следует отметить, что на комитет не пришел ни один представитель Генеральной прокуратуры или, в частности, военной прокуратуры. Явились только представители Министерства внутренних дел и Генерального штаба.

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От Генштаба выступил генерал Иван Лисовый, который отметил, что у Вооруженных сил нет претензий к эксплуатации миномета "Молот".

"На сегодняшний день этот миномет сыграл основную роль в огневом поражении на фронте. Он составляет большую часть минометов, которые есть на вооружении", - сказал он.

Также генерал заявил, что причин взрыва миномета может быть три: либо двойная подзарядки, либо неисправность самой мины, либо неисправность подрывника.

Он также отметил, что все три причины должен контролировать личный состав. "Эти три вопроса - мина, двойное заряжание, подрывник - это контролирует личный состав. Наверное в этом есть упущения", - сказал он.

В то же время Лисовый признал, что у части минометов были некачественные предохранители и бойцы заменяли их предохранителями от минометов советского производства, поскольку те являются идентичными. На вопрос Пашинского, правда ли, что на минометах штатные предохранители были скручены и стояли нештатные, генерал ответил: "Был такой момент, что с завода нам поступили 45 предохранителей, которые были перекалены, мы поставили предохранители советского образца и ни один из них не отказал и не разорвался".

Как сообщал УНИАН, 6 июля в 5:55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет "Молот". Погибли трое военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая базируется в Ужгороде. Еще девять человек при взрыве получили ранения. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.

11 июля на Ривненском полигоне проводили следственный эксперимент с целью установления причины взрыва миномета.

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Теги: #Пашинский#молот#миномет Молот