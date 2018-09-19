Результаты экспертизы по взрыву миномета "Молот" на полигоне засекретили – нардеп

Комитет ВР по нацбезопасности и обороне принял решение обратиться к генеральному прокурору с пояснениями, почему военная прокуратура Западного региона отказалась предоставлять членам комитета результаты экспертизы.

Военная прокуратура засекретила выводы экспертизы, проведенной после взрыва миномета "Молот" во время учений на полигоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на заседании комитета.

"Это недопустимая ситуация. Я публично обращаюсь к Юрию Луценко, я хочу срочно с ним провести совещание и получить ответ, зачем военная прокуратура скрывает от общества результаты экспертизы, почему она не дает ответа на вопросы, поставленные членами комитета", - сказал Пашинский.

Также он публично обратился по этому поводу к министру юстиции Павлу Петренко.

Кроме того, Пашинский добавил, что намерен встретиться с Луценко уже завтра. "Я хочу попросить всех членов комитета приобщиться к этой работе. Я думаю, что или завтра в обеденный перерыв, или в ближайшее время (встретиться с главой ГПУ - УНИАН)", - сказал он.

Комитет принял решение официально обратиться к генпрокурору с тем, чтобы он провел служебное расследование и обеспечил предоставление членам комитета результатов экспертизы.

Следует отметить, что на комитет не пришел ни один представитель Генеральной прокуратуры или, в частности, военной прокуратуры. Явились только представители Министерства внутренних дел и Генерального штаба.

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От Генштаба выступил генерал Иван Лисовый, который отметил, что у Вооруженных сил нет претензий к эксплуатации миномета "Молот".

"На сегодняшний день этот миномет сыграл основную роль в огневом поражении на фронте. Он составляет большую часть минометов, которые есть на вооружении", - сказал он.

Также генерал заявил, что причин взрыва миномета может быть три: либо двойная подзарядки, либо неисправность самой мины, либо неисправность подрывника.

Он также отметил, что все три причины должен контролировать личный состав. "Эти три вопроса - мина, двойное заряжание, подрывник - это контролирует личный состав. Наверное в этом есть упущения", - сказал он.

В то же время Лисовый признал, что у части минометов были некачественные предохранители и бойцы заменяли их предохранителями от минометов советского производства, поскольку те являются идентичными. На вопрос Пашинского, правда ли, что на минометах штатные предохранители были скручены и стояли нештатные, генерал ответил: "Был такой момент, что с завода нам поступили 45 предохранителей, которые были перекалены, мы поставили предохранители советского образца и ни один из них не отказал и не разорвался".

Как сообщал УНИАН, 6 июля в 5:55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет "Молот". Погибли трое военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая базируется в Ужгороде. Еще девять человек при взрыве получили ранения. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.

11 июля на Ривненском полигоне проводили следственный эксперимент с целью установления причины взрыва миномета.