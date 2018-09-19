В Запорожье руководители интерната отдавали инвалидов в трудовое рабство (видео)
11:38, 19 сентября 2018Происшествия
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По данным прокуратуры, людей с инвалидностью, которые жили в спецучреждении, использовали как рабочую силу на приусадебных участках.
Руководители интерната в Запорожье отдавали подопечных в трудовое рабство
Руководители интерната в Запорожье отдавали подопечных в трудовое рабство.
Об этом говорится в сюжете ТСН. По данным прокуратуры, людей с инвалидностью, которые жили в спецучреждении, использовали как рабочую силу на приусадебных участках.
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Двух человек с умственными недостатками обнаружили прямо во дворе медсестры учреждения, где они занимались хозяйственными работами. Руководство обвиняют в преступном сговоре и использовании беззащитных людей. Грозит подозреваемым до 12 лет тюрьмы.
Ранее суд Запорожья приговорил к 5 годам тюремного заключения местную жительницу, которая пыталась продать в рабство своего сына-инвалида за 50 тыс. грн.
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