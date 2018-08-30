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В Запорожье суд вынес приговор женщине, которая хотела продать сына-инвалида

13:38, 30 августа 2018
Общество
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Осужденная чистосердечно раскаялась и просила прощения у сына \ Фото УНИАН

Октябрьский районный суд Запорожья приговорил к 5 годам тюремного заключения местную жительницу, которая пыталась продать в рабство своего сына-инвалида за 50 тыс. грн.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе суда, соответствующий приговор был вынесен сегодня, 30 августа.

«В ходе судебного заседания мать уверяла, что совершила преступление в связи с тем, что хотела для сына лучшей жизни, так как не было денег на его содержание и она не находила с ним взаимопонимания. Осужденная чистосердечно раскаялась и просила прощения у сына», - сообщили в пресс-службе.

Коллегия судей, приняв во внимание все обстоятельства дела, признала женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса ("торговля людьми") и назначила наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 14 июня полицейские задержали жительницу Запорожья, которая пыталась продать 15-летнего сына за 50 тыс. грн.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 149 Уголовного кодекса ("торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека").

16 июня женщину арестовали.

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Теги: #суд#Запорожье#женщина#продать ребенка