В Киеве строители "уронили" металлическую конструкцию с 21 этажа - погибла женщина (видео)
18:33, 18 сентября 2018Происшествия
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Погибшая в результате падения конструкции - продавщица, которая в этот момент выходила из магазина.
В Киеве во время ремонта в многоэтажке строители не удержали металлическое ограждение и уронили его.
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Происшествие произошло на улице Клавдиевской Святошинского района столицы, сообщает на своей странице в Facebook "Киев оперативный".
Отмечается, что металлическая конструкция упала с 21-го этажа, где ее пытались установить строители, прямо на женщину. От травм она погибла на месте. Это была продавщица магазина в этом же доме.
Ранее в результате обвала кирпичной стены между дворами на ул. Антоновича, 14-Б, в Киеве без газа остались 4 дома.
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