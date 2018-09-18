В Киеве строители "уронили" металлическую конструкцию с 21 этажа - погибла женщина (видео)

Погибшая в результате падения конструкции - продавщица, которая в этот момент выходила из магазина.

В Киеве во время ремонта в многоэтажке строители не удержали металлическое ограждение и уронили его.

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Происшествие произошло на улице Клавдиевской Святошинского района столицы, сообщает на своей странице в Facebook "Киев оперативный".

Отмечается, что металлическая конструкция упала с 21-го этажа, где ее пытались установить строители, прямо на женщину. От травм она погибла на месте. Это была продавщица магазина в этом же доме.

Ранее в результате обвала кирпичной стены между дворами на ул. Антоновича, 14-Б, в Киеве без газа остались 4 дома.