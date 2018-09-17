цей матеріал доступний українською

Делал "солнышко" на качелях: в Черновицкой области разбился 18-летний парень

17:58, 17 сентября 2018
Происшествия
829 0
Юноша пытался сделать на качелях «солнышко» / фото УНИАН

Как сообщили в Сторожинецкой районной больнице, несчастный случай произошел 16 сентября примерно в 20.20 в парке имени Юрия Федьковича в городе Сторожинец.

Студент местного лесного колледжа, житель Хотинского района, смертельно травмировался, качаясь на качелях.

Читайте такжеВо Львове маршрутка смертельно травмировала женщину-пешехода (фото)

По словам очевидцев, юноша пытался сделать на качелях «солнышко» - полный оборот, однако не удержался на верхней точке и упал на землю, после чего качели вернулись и ударили его.

Очевидцы происшествия вызвали «скорую». Юношу доставили в Сторожинецкую районную больницу, а оттуда решили доставить в медицинское учреждение в Черновцах. Однако парень умер в карете скорой медицинской помощи.

Ранее в Одесской области умер парень, потому что скорая не успела довезти его до больницы через ямы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Черновцы#студенты