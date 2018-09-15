В Одесской области умер парень, потому что скорая не успела довезти его до больницы из-за ям (видео)

Местные вышли на протест, чтобы заставить местную власть таки отремонтировать дорогу.

На Одесщине в скорой умер 15-летний парень, потому что его по огромным ямам не успели довезти до больницы.

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Как говорится в сюжете ТСН, жители пяти сел перекрыли государственную трассу Р-33 вдоль границы с соседней Молдовой. Блокада продолжается 5-й день подряд, люди требуют отремонтировать дорогу. Но за пять дней ни один чиновник к ним так и не приехал.

Это акция протеста в связи с состоянием дорог, говорят местные. Мать парня Инга Юцевич говорит, что когда ехали в больницу, то кислородные маски вместе с ее сыном летали по всей скорой.

Местные жалуются, что когда по ямам едут машины, то у них дрожат дома.

В службе автодорог между тем говорят, что средств на ремонт этой дороги нет. Местные уверены, что деньги можно найти, потому что нужно отремонтировать лишь 20 км дороги.