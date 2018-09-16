На Харьковщине неизвестные в масках и с битами избили шестерых человек

Прошлой ночи в Чугуевский отдел полиции поступило три заявления от пострадавших о получении повреждений во время драки.

В Чугуеве Харьковской области группа неизвестных в масках и с битами избили шестерых человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, минувшей ночью в Чугуевский отдела полиции поступило три заявления от пострадавших о получении повреждений во время драки.

По данным полиции, пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

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В то же время в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили, что сегодня, 16 сентября, в 1:00 в службу "103" поступил вызов о том, что в Чугуеве в районе автовокзала молодому парню нанесены повреждения.

По словам пострадавшего, на него напали около 15 человек в балаклавах с бейсбольными битами и жестоко его избили. Свидетели нападения сразу вызвали "скорую помощь". В результате драки за медицинской помощью обратилось в целом шесть граждан.

"Очевидцы утверждают, что такие нападения уже случались. Ранее двум наркозависимым жителям Чугуева уже были нанесены тяжкие телесные повреждения тоже молодчиками в масках", - говорится в сообщении.

Следователем сведения внесены в ЕРДР по ст. 296 (хулиганство) УК. Полицейские устанавливают лиц, причастных к происшествию.

Как сообщал УНИАН, в Харькове взяты под стражу 22 участника рейдерского захвата элеватора.