В Харькове взяты под стражу 22 участника рейдерского захвата элеватора - прокуратура

Сейчас в суде рассматривается вопрос об избрании меры пресечения 23-му задержанному.

В Харькове суд по требованию прокуратуры взял под стражу 22 участников рейдерского захвата элеватора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, на протяжении 13-14 сентября Киевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и избрал для 22 участников столкновений вокруг элеватора в Змиевском районе меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, сейчас в суде рассматривается вопрос об избрании аналогичной меры пресечения 23-му задержанному - 31-летнему харьковчанину.

Мужчинам объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).

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Как сообщал УНИАН 11 сентября в с. Занки Змиевского района Харьковской области в результате столкновений со стрельбой на элеваторе пострадали семь человек, в том числе - работник полиции.

Столкновениям предшествовало проникновение на территорию предприятия неустановленных лиц. Они предоставили документы о передаче фермерского хозяйства, которому принадлежит элеватор, другому руководителю. Однако, по словам действующего руководителя хозяйства, никаких действий по переоформлению прав на предприятие он не совершал.

По данным полиции, расследование этого инцидента проводится по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования инцидента правоохранители задержали 22 участников рейдерского захвата элеватора, а также экс-командира полицейской роты «Восточный корпус» Олега Ширяева.