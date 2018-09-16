ДТП с украинцами в России: появились данные о погибших

53-летний водитель скончался от полученных травм на месте. Среди погибших пассажиров - две женщины из Львовской области, еще один мужина- закарпатец.

В субботу, 15 сентября, в России в результате лобового столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и фуры DAF погибли двое жителей Закарпатья и две женщины из Львовской области.

Об этом сообщают закарпатские СМИ.

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Авария произошла в Ленинградской области вблизи села Бегуницы. Грузовик врезался в микроавтобус на закарпатской регистрации.

По словам жены владельца микроавтобуса Людмилы Тацюн, за рулем был друг ее мужа, житель Хустского района. 53-летний водитель скончался от полученных травм на месте. Среди погибших пассажиров - две женщины из Львовской области, еще один мужина- закарпатец. Также один пассажир микроавтобуса, двадцатилетний парень, госпитализирован.

Как сообщал УНИАН, в Ленинградской области России в результате ДТП погибли четверо граждан Украины, еще один госпитализирован.