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В России в результате ДТП погибли четверо граждан Украины (фото, видео)

16:10, 15 сентября 2018
Происшествия
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В Ленинградской области России в результате ДТП погибли четверо граждан Украины, еще один госпитализирован.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter.

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"В результате ДТП в Ленинградской обл. (РФ) погибли 4 граждан Украины, 1 - госпитализирован. Соболезнования родным. Консулы оказывают всестороннюю помощь", - отметила она.

По данным российских правоохранителей, авария произошла в ночь на субботу, 15 сентября. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами (Закарпатская область) столкнулся с грузовиком DAF. Погиб водитель и трое пассажиров: 49-летний мужчина и две молодые женщины. Еще один пассажир - 20-летний парень - выжил, он получил травмы и находится в больнице.

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Теги: #ДТП в России#украинцы в ДТП