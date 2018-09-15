В России в результате ДТП погибли четверо граждан Украины (фото, видео)

Еще один пострадавший в автоаварии украинец госпитализирован.

В Ленинградской области России в результате ДТП погибли четверо граждан Украины, еще один госпитализирован.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter.

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"В результате ДТП в Ленинградской обл. (РФ) погибли 4 граждан Украины, 1 - госпитализирован. Соболезнования родным. Консулы оказывают всестороннюю помощь", - отметила она.

В результате ДТП в Ленинградской обл. (РФ) погибли 4 гр.Украины, 1 - госпитализирован. Соболезнования родным. Консулы оказывают всестороннюю помощь — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 15, 2018

По данным российских правоохранителей, авария произошла в ночь на субботу, 15 сентября. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами (Закарпатская область) столкнулся с грузовиком DAF. Погиб водитель и трое пассажиров: 49-летний мужчина и две молодые женщины. Еще один пассажир - 20-летний парень - выжил, он получил травмы и находится в больнице.