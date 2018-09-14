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В Киеве водитель легковушки проехал по пешеходному мосту через Днепр, пугая людей (видео)

15:37, 14 сентября 2018
Происшествия
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На мост авто заехало с Труханового острова, который также закрыт для проезда автомобилей / golos.ua

В сети появилась видеозапись того, как водитель легкового автомобиля проехался по пешеходному мосту в Киеве, движение транспортных средств на котором строго запрещено.

Людям, которые в этот момент находились на пешеходном мосту, приходилось расступаться и уступать дорогу наглому водителю. Отметим, что на мост авто заехало с Труханового острова, который также закрыт для проезда автомобилей.

Видео опубликовал пользователь Facebook Кирилл Максимов. В ответ на возмущенные комментарии пользователей он написал, что это "было весело". 

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве задержали детектива НАБУ в момент курения наркотического средства в своем авто. Произошло задержание в Печерском районе Киева.

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Теги: #Киев#мост