В Киеве водитель легковушки проехал по пешеходному мосту через Днепр, пугая людей (видео)
15:37, 14 сентября 2018Происшествия
997 1
Парковый мост в Киеве является пешеходным, и движение транспорта по нему строго запрещено.
На мост авто заехало с Труханового острова, который также закрыт для проезда автомобилей / golos.ua
В сети появилась видеозапись того, как водитель легкового автомобиля проехался по пешеходному мосту в Киеве, движение транспортных средств на котором строго запрещено.
Людям, которые в этот момент находились на пешеходном мосту, приходилось расступаться и уступать дорогу наглому водителю. Отметим, что на мост авто заехало с Труханового острова, который также закрыт для проезда автомобилей.
Видео опубликовал пользователь Facebook Кирилл Максимов. В ответ на возмущенные комментарии пользователей он написал, что это "было весело".
Водитель автомобиля проехался по Пешеходному мосту в Киеве
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве задержали детектива НАБУ в момент курения наркотического средства в своем авто. Произошло задержание в Печерском районе Киева.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter