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В Киеве задержали детектива НАБУ во время курения марихуаны - СМИ (фото)

15:04, 13 сентября 2018
Происшествия
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Задержать детектива НАБУ удалось полку “Киев – 1” / "Информатор"

Ночью в Киеве задержали детектива НАБУ в момент курения наркотического средства в своем авто. Произошло задержание в Печерском районе Киева.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственный источник.

"Информатор"

Задержать детектива НАБУ удалось полку “Киев – 1”. При нем было удостоверение антикоррупционного ведомства.

Помимо факта употребления, представитель НАБУ при себе хранил еще 5 грамм марихуаны.

&quot;Информатор&quot;

Как сообщал УНИАН, Илон Маск раскурил сигарету с марихуаной в прямом эфире.

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Теги: #Киев#НАБУ