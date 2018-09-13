В Киеве задержали детектива НАБУ во время курения марихуаны - СМИ (фото)
15:04, 13 сентября 2018Происшествия
1267 1
Помимо факта употребления, представитель НАБУ при себе хранил еще 5 грамм марихуаны.
Задержать детектива НАБУ удалось полку “Киев – 1” / "Информатор"
Ночью в Киеве задержали детектива НАБУ в момент курения наркотического средства в своем авто. Произошло задержание в Печерском районе Киева.
Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственный источник.
"Информатор"
Задержать детектива НАБУ удалось полку “Киев – 1”. При нем было удостоверение антикоррупционного ведомства.
Помимо факта употребления, представитель НАБУ при себе хранил еще 5 грамм марихуаны.
"Информатор"
Как сообщал УНИАН, Илон Маск раскурил сигарету с марихуаной в прямом эфире.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter