Знакомые о жертве жуткого ДТП в Одессе: это "ходячий ангел", она "была не готова умирать"

У погибшей Аллы Брятко осталось двое взрослых детей — сын и дочь, а также муж и внучка.

В масштабном ДТП с BMW в Одессе погибла 55-летняя Алла Брятко, менеджер по продаже косметики в одной из аптек города. Ее муж был свидетелем аварии.

"Аллочка работала менеджером по продажам косметики в аптеке в районе Вузовского. Это очень светлый человек. Мы до сих пор не можем опомниться. Она у нас проработала почти три года. Недавно у нее родилась внучка. Аллочка так прекрасно выглядела, подтянутая, ей ее лет никогда не дашь! Это такая трагедия", — рассказала изданию «Обозреватель» менеджер сети "Анкор фарм" Анжела.

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У Аллы Брятко осталось двое взрослых детей — сын и дочь, а также муж и внучка.

А владелица студии йоги Татьяна Савина, где занималась Алла, до сих пор не может прийти в себя. "Это такой светлый, добрый, любящий и любимый, корректный человек, ходячий ангел. Именно такие люди, обычно, рано и уходят. Все это произошло на глазах у ее мужа. Он шел ее встречать, чтобы она не шла одна в темноте, они там недалеко живут. И тут такое. Я рассматривала видео аварии. Алла шла в белой курточке, машина ее сбила, и она еще приподнялась, села, покрутила головой. Она просто была не готова умирать", — рассказала Татьяна Савина.

Сама Алла Брятко родом с Дальнего востока. Но в Одессу они переехали уже очень давно. "Ее дочь, Катюша, работает у меня тренером. И Алла тут занималась. Катя недавно родила, поэтому внучке всего 1,2 годика. Там столько счастья было, жизнь налаживалась. Они жили очень скромно, поэтому друзья сейчас собирают для них помощь на похороны Аллы", — говорит госпожа Татьяна.

Некоторое время назад Алла искала работу и разместила резюме. Судя по нему, Алла несколько лет работала в сфере мобильной связи компаний "Астел" и "Стар Телеком". Была директором филиала магазина, коммерческим директором и директором розничной сети.