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Утром в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой - в ход пошли "розочки" (видео)

13:47, 09 сентября 2018
Происшествия
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Драка произошла на Бессарабке / Скриншот

В ночь на 9 сентября в самом центре Киева, на Бессарабской площади, произошла стрельба. Между двумя компаниями молодых людей возник конфликт.

Инцидент произошел около 04:30. По предварительной информации, все началось возле Arena-City, передает "Информатор".

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Молодые люди дрались и били бутылки, после чего прозвучал хлопок, у одного из участников конфликта в руках был пистолет. Выстрел утихомирил ребят, но не надолго. Буквально через несколько минут обе компании перешли дорогу к Бессарабскому рынку.

Там снова началась драка. Именно с этого момента начинается видео. Один из участников конфликта отбивался рукояткой от пистолета. Кроме этого, в ход шли стеклянные бутылки, из которых делали «розочки». Спустя 7 минут к месту происшествия прибыла полиция.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября на столичном Печерске произошла стрельба, ранен охранник рынка.

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Теги: #Киев#драка#стрельба