"Очень боится, что его найдут": мать подростка, которого жестоко избили на Днепропетровщине, рассказала о его состоянии

Также женщина сообщила, что полиция активно расследует дело, и понемногу находит тех, кто бил — одного вроде уже нашли.

После медицинского осмотра из-за избиения группой подростков в городе Каменское 17-летнего Артема Ветрова, врачи оценили причиненные ему телесные повреждения как легкие.

Об этом ТСН.uа рассказала мать пострадавшего Мария Ветрова. "Его госпитализировали сразу, но на ночь мы его забирали домой, а утром привозили. Сегодня пришли, он сейчас в больнице, его осматривают. Нужно еще пройти осмотр, чтобы определить, было ли сотрясение мозга. Судмедэкспертиза пока определила побои как "легкие телесные повреждения". Ему 17 лет, он несовершеннолетний, поэтому я его везде сопровождаю", — рассказала женщина.

"Он мальчик крепкий, поэтому все обошлось без переломов, внутренние органы не пострадали. Было подозрение на перелом носа, но это не подтвердилось. Его били ногами, в том числе в живот, но обошлось еще благодаря тому, что он ставил блоки", — добавила она.

В свою очередь, в отделе коммуникации полиции Каменского сообщили, что было открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 УК Украины ("Нанесение легких телесных повреждений").

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По словам матери, Артем очень боится, что его найдут, даже просит его отправить в другой город. Также женщина сообщила, что полиция активно расследует дело, и понемногу находит тех, кто бил — одного вроде уже нашли. Правоохранители вызвали на допрос свидетелей с родителями, сегодня должны явиться к следователям.

"Один из парней, который якобы является одним из наводчиков, знает людей, которые били, но пока молчит. Много кто говорит неправду, что не видели, не знают, их не было. А показания других подтверждают, что они там были, видели. Очень сложно, потому что это подростки, дети", — комментирует Ветрова.

Мать пострадавшего также рассказала, что после публикации об инциденте в Facebook нападавшие передали извинения через маленького мальчика, который гуляет в их дворе.

"Они не пришли, не позвонили, а сделали таким образом. Я считаю такой поступок странным. Если это "месседж" до того, чтобы я забрала заявление, то я этого делать не буду", — подчеркнула она.

Напомним, группа неизвестных подростков 3 сентября избила парня в городе Каменское Днепропетровской области. По словам потерпевшего, его били двое человек, в то время как вокруг стояли около 20 друзей и знакомых. Подростки наносили удары ногами в живот и кулаками в лицо. Избиение якобы было "местью" двух бывших девушек потерпевшего, которые попросили совершить преступление местное группировки.