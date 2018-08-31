"Хоть где-то ямы самоликвидировались": в Киеве посреди дороги перевернулась фура с асфальтом (фото, відео)

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На Днепровской набережной в Киеве посреди дороги перевернулась фура со "свежим" асфальтом.

Содержимое грузовика высыпалось прямо на дорогу, сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Кто-то сегодня остался без асфальта: перевернулась фура на Днепровской набережной в Киеве. Посреди дороги остывает "свеженький" асфальт", - говорится в сообщении.

Что стало причиной аварии - пока неизвестно. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На месте присутствует патрульная полиция. Ожидают спецтехнику, чтоб поставить фуру на место и ликвидировать следы аварии.

"Хоть где-то ямы самоликвидировались", "Будет лежачий полицейский", "Трамплин можно будет сделать" - шутят в комментариях пользователи Facebook.

Как сообщал УНИАН, под Днепром грузовик влетел в автобус, пострадали 16 человек.