В Одессе мужчина выпал с 7-го этажа гостиницы «Черное море»

Предварительная версия – самоубийство.

Сегодня в центре Одессы при падении с балкона на 7-м этаже гостиницы «Черное море» погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, пожилой мужчина выпал из окна 11-этажного отеля «Черное море», расположенного на улице Ришельевской.

Читайте такжеОдна из основательниц Femen покончила с собой в Париже

Отмечается, что по спецлинии «102» поступило сообщение от работников администрации отеля о том, что гость, снимавший комнату на седьмом этаже, выпал с балкона. От травм, несовместимых с жизнью, он скончался на месте происшествия.

Для установления всех обстоятельств на место была направлена следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

Полицейские выяснили, что погибший - 78-летний мужчина, предварительная причина – самоубийство.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.