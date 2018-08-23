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В Одессе мужчина выпал с 7-го этажа гостиницы «Черное море»

20:28, 23 августа 2018
Общество
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Полицейские выяснили, что погибший - 78-летний мужчина / фото из открытых источников

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, пожилой мужчина выпал из окна 11-этажного отеля «Черное море», расположенного на улице Ришельевской.

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Отмечается, что по спецлинии «102» поступило сообщение от работников администрации отеля о том, что гость, снимавший комнату на седьмом этаже, выпал с балкона. От травм, несовместимых с жизнью, он скончался на месте происшествия.

Для установления всех обстоятельств на место была направлена следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

Полицейские выяснили, что погибший - 78-летний мужчина, предварительная причина – самоубийство.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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Теги: #Одесса#самоубийство