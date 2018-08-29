В Новотроицком временно закрыт КПВВ из-за взрывов мин в результате пожаров - СММ ОБСЕ

Пожары вызвали детонацию мин в данном районе.

В поселке Новотроицкое Волновахского района Донецкой области временно закрыт контрольный пункт въезда-выезда через детонацию мин в результате пожаров в этом районе.

При этом говорится в сообщении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в микроблоге Twitter.

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"По наблюдениям СММ ОБСЕ, контрольный пункт въезда-выезда в подконтрольном правительству Новотроицком временно закрыт из-за пожара, вызывали детонацию мин в данном районе", - говорится в сообщении.

В СММ также сообщили о пожаре в селе Березовое Марьинского района. "Камера СММ ОБСЕ в Березовом зарегистрировала большой пожар в непосредственной близости от нее", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "школьное " перемирие" на Донбассе не продержалось и 10 минут.