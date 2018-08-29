В Киеве среди бела дня ограбили и изнасиловали женщину - введен план "Перехват"

Пострадавшая рассказала, что неизвестный мужчина угрожал ей электрошокером и изнасиловал.

В Киеве в среду, 29 августа, неизвестный мужчина угрожал электрошокером, изнасиловал и после ограбил женщину.

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Полиция разыскивает черный автомобиль, на котором скрылся возможный подозреваемый. Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева возле метро "Выдубичи", передает "Информатор".

Пострадавшая женщина обратилась в полицию. Она заявила, что неизвестный мужчина угрожал ей электрошокером, изнасиловал, после чего ограбил и скрылся на автомобиле черного цвета.

Полиция Киева ввела план «Перехват» в 14:20. Разыскивается автомобиль черного цвета, похож на Dаewоo Lanos или Chevrolet Aveo с номерными знаками «АА 7389 IМ».

Как сообщал УНИАН, в селе Дрозды (Белоцерковский район Киевской области), правоохранители задержали мужчину, который совершил попытку изнасиловать 8-летнюю девочку на глазах у ее малолетнего брата.