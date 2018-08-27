В Мексике жестоко убили и расчленили украинку – мать двоих детей

Женщина родилась в Киеве, жила в Мексике уже около 20 лет и воспитывала двоих детей в возрасте 10 и 13 лет.

В мексиканском штате Пуэбла нашли мертвой украинку Ярославу Ненастину, которая пропала без вести 10 августа.

Как сообщает ТСН, ссылаясь на местное издание El Sol de Puebla, женщину жестоко убили в муниципалитете Уехоцинго.

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"На этой неделе украинка Ярослава Ненастина, пропавшая без вести 10 августа в Сан-Педро-Чолуле, была найдена мертвой на сельскохозяйственных угодьях в Уехоцинго", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция нашла и арестовала предполагаемого убийцу, который вскоре должен предстать перед судом. По версии следствия, убийцей мог быть мексиканец по имени Альфонсо.

"Он связался со своей жертвой в одном из магазинов мексиканской торговой сети Oxxo, оттуда они отправились в его квартиру, где он убил женщину, расчленил ее и спрятал доказательства, бросив останки в поле. Но обнаруженная одежда и особые признаки (татуировки) жертвы помогли идентифицировать и найти предполагаемого убийцу", — говорится в статье.

Инцидент также подтверждается публикацией местной жительницы, которая опубликовала фото погибшей и обратилась с просьбой финансово поддержать ее мать.

В то же время, знакомая убитой Наталья сообщила журналистам, что подозреваемого в убийстве 37-летней украинки задержали, но в ближайшее время его могут выпустить.

"25 августа ее тело нашли расчлененным. Подозреваемого в такой зверской расправе задержали, но, как сообщили источники родных, его могут выпустить", — рассказала она.

Согласно сообщению, родители девушки утверждают, что украинское посольство в стране пока не способствует выяснению обстоятельств.

По данным источника, украинка, родилась в Киеве, жила в Мексике уже около 20 лет и имела двух детей в возрасте 10 и 13 лет.

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