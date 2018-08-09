В Киеве женщина после ссоры повесилась с плюшевым мишкой в руках (фото, видео 18+)

Очевидцы обнаружили тело женщины, висящее между лестничными пролетами первого и второго этажа.

В Киеве на улице Генерала Наумова обнаружили труп женщины. Она повесилась на лестничном марше пожарной лестницы.

Инцидент случился около 20:00 8 августа, передает "Информатор". По словам местных жителей, женщина пришла к молодому человеку, который проживает в этом доме.

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Она находилась в нетрезвом состоянии. Соседи говорят, что слышали скандал пары. После чего девушка вышла на улицу. Спустя некоторое время очевидцы обнаружили тело женщины, висящее между лестничными пролетами первого и второго этажа. На место прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть.

Женщина, 1987 года рождения, повесилась на ремешке от сумки, а в руках у нее был ее любимый плюшевый мишка. Что конкретно стало причиной такого поступка — неизвестно. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

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