Харьковским стрелком оказался 47-летний безработный слесарь

По данным полиции, в мае из-за невыплаты зарплаты он уволился с работы, после чего начал злоупотреблять алкоголем и впал в депрессию.

Злоумышленником, который вчера возле мэрии Харькова из огнестрельного оружия ранил охранника и убил полицейского, оказался 47-летний безработный слесарь-рихтовщик Александр Поярков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, Поярков жил со своей женой Натальей Поярковой отдельно от родных в частном доме в Харькове. Расстреляную женщину правоохранители обнаружили вчера, 20 августа, около 20.30, сигнал о выявлении тела поступил от родных, которые не могли до нее дозвониться.

Бех отметил, что Поярков с 90-х годов работал слесарем-рихтовщиком, ремонтировал автомобили. 31 мая он из-за невыплаты зарплаты уволился, после чего начал злоупотреблять алкоголем и впал в депрессию. В день преступления он был в состоянии алкогольного опьянения.

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Кроме того, по информации начальника полиции, следователи установили, что Поярков был военнообязанным, проходил службу во времена СССР.

«Вероятно, он был снайпером, однако эта информация проверяется», - сказал он и добавил, что злоумышленник не имел судимости и на учете полиции не состоял. Соседи характеризуют семью нормально, но муж был скрытен и ни с кем не общался.

В то же время, по информации следователей, Пояркова сообщала о скандалах и ссорах с мужем в последнее время, предлагала ему расстаться, если тот не прекратит свои действия.

Бех добавил, что тело женщины найдено возле кровати. По его данным, на теле обнаружены многочисленные огнестрельные ранения в предплечье, руки, шею и челюсть. Гильзы в доме совпадают с гильзами, выявленными у горсовета. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове неизвестный открыл стрельбу. Прибывшие по вызову, увидели возле здания раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным.

В результате стрельбы был ранен полицейский. Патрульные обезвредили нападавшего. Полицейский, получивший травмы в результате стрельбы, умер в больнице. Охранника прооперировали, его состояние тяжелое.

По факту происшествий возле Харьковского горсовета открыто три уголовных производства.

По данным полиции, нападавший во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня стало известно о том, что правоохранители в частном доме нашли тело женщины, которая, вероятно, является женой мужчины, открывшего стрельбу возле мэрии Харькова.