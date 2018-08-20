После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти ребенка.

В Киеве женщина выбросила мертвого младенца на мусорник.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Киева. "В субботу около 21.20 в столичной полиции поступило сообщение о том, что рядом с мусорными баками на улице Андрущенко обнаружили мертвого младенца. По вызову выехали следственно-оперативная группа, кинологическая служба, судебно-медицинский эксперт. Тело новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти находилось в переносной сумке для младенцев. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти", - говорится в сообщении.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и неподалеку, в нежилом помещении, нашли мать малыша. "32-летняя уроженка Сумской области сначала сказала, что родила ребенка в больнице, а потом рассказала, что малыш появился на свет в этом же нежилом помещении около 4 часов утра 17 августа. По ее словам, утром через сутки женщина заметила, что мальчик не подает признаков жизни. Вечером того же дня она положила мертвого сына в сумку, вынесла к мусорному баку, а вернувшись, продолжила употреблять алкогольные напитки", - отметили в полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту внезапной смерти (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса).