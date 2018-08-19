Минобороны расследует ДТП с комплексом "Бук" в центре Киева

В министерстве подчеркнули, что пострадавших в инциденте нет.

В Министерстве обороны начали служебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием зенитной установки «Бук», которая в составе колонны военной техники принимала участие в репетиции парада к 27-й годовщине Дня независимости Украины.

Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

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«18 августа около 21.30 в Киеве одна из боевых машин, которая двигалась в колонне военной техники, выполняя поворот, совершила столкновение со зданием на ул. Ярославской. Пострадавших в результате столкновения нет, есть незначительные повреждения фасада здания», - говорится в сообщении.

«Сейчас проводится служебное расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия», - сообщили в Минобороны.

По сообщениям СМИ, 18 августа в Киеве, на Подоле, зенитная установка «Бук», которая двигалась в составе колонны военной техники после репетиции парада на вул. Крещатик, въехала в здание бизнес-центра Astarta.