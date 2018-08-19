В ТЦ в центре Киева ливень затопил подземный паркинг, супермаркет и ресторан

Прибыв на место затопления, спасатели начали откачивать воду помпой.

В киевском ТЦ "Гулливер" около станции метро "Дворец Спорта" после ливня затопило подземный паркинг, супермаркет и ресторан. Также сотрудники сообщили, что возможно повреждение электрической сети, потому что в помещении присутствует ощутимый запах горелой проводки.

Об этом сообщает Общественное радио. Супермаркет, который расположен в подземном этаже торгового центра, затоплен водой на несколько сантиметров. Также затопило ресторан.

По словам охраны, в подземном паркинге, который находится на один уровень ниже, было около 20 автомобилей, паркинг залило "по шею". Охране неизвестно, оставались ли там люди.

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Пожарные приехали на место происшествия более чем через полчаса после первого вызова. Они помпой начали откачивать воду со стороны бульвара Леси Украинки.

Как сообщал УНИАН, ливень прошел поздно вечером, превратив киевские улицы в реки.