В Одессе 2-летний ребенок выпал с пятого этажа и остался жив

Сейчас ребенок находится в реанимации.

Сегодня в Одессе 2-летний ребенок выпал с 5-го этажа и остался жив.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила волонтер Любовь Любушкина.

ЧП произошло в Суворовском районе Одессы.

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«Сегодня с 5 этажа выпал малыш Островский Кирилл. 2 года. Сейчас находится в реанимации…», - сообщила волонтер.

Отмечается, что семья, в которой произошло несчастье, является благополучной. Волонтеры собирают деньги для спасения ребенка.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее во Львове в результате падения из окна седьмого этажа поликлиники погиб 92-летний мужчина.