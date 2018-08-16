В Одессе 2-летний ребенок выпал с пятого этажа и остался жив
22:57, 16 августа 2018Происшествия
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Сейчас ребенок находится в реанимации.
ЧП произошло в Суворовском районе Одессы / фото: УНИАН
Сегодня в Одессе 2-летний ребенок выпал с 5-го этажа и остался жив.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила волонтер Любовь Любушкина.
ЧП произошло в Суворовском районе Одессы.
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«Сегодня с 5 этажа выпал малыш Островский Кирилл. 2 года. Сейчас находится в реанимации…», - сообщила волонтер.
Отмечается, что семья, в которой произошло несчастье, является благополучной. Волонтеры собирают деньги для спасения ребенка.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее во Львове в результате падения из окна седьмого этажа поликлиники погиб 92-летний мужчина.
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