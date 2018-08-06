Во Львове из окна седьмого этажа поликлиники выбросился 92-летний мужчина
21:06, 06 августа 2018Происшествия
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Пенсионер оставил записку с просьбой никого не винить в его смерти.
На месте работает следственно-оперативная группа \ фото УНИАН
Во Львове в результате падения из окна седьмого этажа поликлиники погиб 92-летний мужчина.
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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сегодня около 10.30 поступила информация о том, что в результате падения из окна поликлиники на ул. Симоненко погиб человек.
«92-летний житель Львова выпал из окна лестничной клетки на седьмом этаже поликлиники. Мужчина оставил записку с просьбой никого не винить в его смерти», - отмечается в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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