ДТП на Львовщине: женщина на иномарке сбила насмерть мотоциклиста, пять человек госпитализированы

В числе травмированных - двое детей в возрасте 4 и 10 месяцев.

В Бускском районе Львовской области 12 августа в результате ДТП погиб мотоциклист, получили травмы водитель иномарки и четверо его пассажиров.

Как сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло в 19:14 неподалёку от посёлка Олеско Бускского района.

Согласно сообщению, 22-летняя жительница села Куты Бускского района Львовской области, управляя автомобилем Volkswagen, столкнулась с мотоциклом BMW, за рулем которого находился 26-летний житель Ивано-Франковской области.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Водитель и четверо пассажиров автомобиля, в том числе двое детей четырех и десяти месяцев, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Бускскую ЦРБ. Все пострадавшие - жители посёлка Куты Бускского района.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, предварительно установлено, что ДТП произошло по вине женщины-водителя автомобиля.

«22-летняя жительница Бускского района выехала на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги и не предоставила преимущества в движении», - отмечается в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, на момент ДТП в салоне легкового автомобиля находились члены одной семьи. Погибшему водителю мотоцикла 13 августа должно было исполниться 27 лет.