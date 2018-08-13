Во Львовской области рыбак погиб от удара током, задев удочкой линию электропередач

11:37, 13 августа 2018
Происшествия
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Мужчина во время заброса семиметровой удочки зацепил провода линии электропередач / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 августа около 16:00 в с. Зашков Городокского района во время рыбалки на местном пруду от удара электрическим током погиб 44-летний львовянин.

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Мужчина при забрасывании семиметровой удочки, которая была в разложенном виде, задел провода линии электропередач, в результате чего был смертельно поражен током.

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Теги: #Львовская область#смерть рыбалки