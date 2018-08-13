Во Львовской области рыбак погиб от удара током, задев удочкой линию электропередач
11:37, 13 августа 2018Происшествия
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Забрасывая 7-метровую удочку, мужчина задел провода высоковольтной линии и погиб мгновенно.
Мужчина во время заброса семиметровой удочки зацепил провода линии электропередач / фото УНИАН
В Городецком районе Львов ской области 44-летний мужчина погиб от удара током во время рыбалки.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 августа около 16:00 в с. Зашков Городокского района во время рыбалки на местном пруду от удара электрическим током погиб 44-летний львовянин.
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Мужчина при забрасывании семиметровой удочки, которая была в разложенном виде, задел провода линии электропередач, в результате чего был смертельно поражен током.
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