Уличные гонки в Ривне: дрифтер провез полицейского на капоте и повредил два авто

Конфликт возник между любителями дрифтинга и правоохранителями на парковке одного из торговых центров города.

В Ривне в результате группового конфликта между любителями дрифтинга и правоохранителями, который возник 11 августа после 22 часов, пострадали трое правоохранителей, а также повреждено два полицейских автомобиля.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Ривненской области, происшествие случилось на парковке одного из торговых центров Ривного на улице Макарова.

Предшествовала возникновению конфликта встреча между руководством торгового центра, любителями дрифтинга и представителями жителей микрорайона, в котором расположен торговый центр. Во время встречи была достигнута договоренность, что дрифтингом на парковке центра автолюбители будут заниматься только до 22 часов. Однако, как утверждают в пресс-службе управления, один водитель нарушил эти договоренности и демонстративно начал крутить повороты. При попытке задержания нарушитель повредил два полицейских автомобиля и на капоте своей машины провез полицейского несколько десятков метров.

Злоумышленник задержан. Трое полицейских обратились за медицинской помощью.

По информации собственных источников УНИАН, в результате конфликта были повреждены и автомобили дрифтеров. Очевидцы утверждают, что это сделали неизвестные люди в балаклавах, которые после этого скрылись.

Сейчас в полиции выясняются все обстоятельства происшествия.

*** Дрифт или дрифтинг - это особая техника вождения, при которой во время прохождения поворотов гонщик использует управляемый занос на предельной скорости, что позволяет удержаться на трассе.

Как и большинство экстремальных соревнований, сначала дрифтинг проводился на нелегальной основе и приравнивался к уличным гонкам (стрит-рейсингу), запрещенным правилами дорожного движения.

Как спорт дрифтинг зародился в Японии в 1960-х годах, а в конце XX века получил распространение по всему миру. С течением времени он стал спортивной дисциплиной. Сегодня его профессиональные серии проводятся в Соединенных Штатах, Японии, Австралии и некоторых странах Европы.