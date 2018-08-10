В Винницкой области полицейский застрелил мужчину - СМИ
09:46, 10 августа 2018Происшествия
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Наряд полиции прибыл на вызов и пытался обуздать местного агрессивного 45-летнего мужчину - он с ножом набросился на правоохранителей.
23-летний инспектор по Гайсинской полиции сделал предупредительный выстрел / фото УНИАН
Вчера, 9 августа, около 22:30 в Винницкой области полицейский во время обороны застрелил агрессивного мужчину с ножом.
Об этом ТСН.иа сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в селе Жорнище Ильинецкого района. Наряд полиции прибыл на вызов и пытался обуздать местного агрессивного 45-летнего мужчину, который нигде не работает. Тот на замечания правоохранителей не отреагировал и набросился с ножом на полицейских.
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23-летний инспектор по Гайсинской полиции сделал предупредительный выстрел вверх из табельного оружия - пистолета Макарова. Нарушитель не отреагировал. Поэтому полицейский произвел еще один выстрел, который стал смертельным для мужчины.
Ранее сообщалось, что на Донбассе солдат ВСУ застрелил сержанта из автомата.
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