В Винницкой области полицейский застрелил мужчину - СМИ

Наряд полиции прибыл на вызов и пытался обуздать местного агрессивного 45-летнего мужчину - он с ножом набросился на правоохранителей.

Вчера, 9 августа, около 22:30 в Винницкой области полицейский во время обороны застрелил агрессивного мужчину с ножом.

Об этом ТСН.иа сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в селе Жорнище Ильинецкого района. Наряд полиции прибыл на вызов и пытался обуздать местного агрессивного 45-летнего мужчину, который нигде не работает. Тот на замечания правоохранителей не отреагировал и набросился с ножом на полицейских.

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23-летний инспектор по Гайсинской полиции сделал предупредительный выстрел вверх из табельного оружия - пистолета Макарова. Нарушитель не отреагировал. Поэтому полицейский произвел еще один выстрел, который стал смертельным для мужчины.

Ранее сообщалось, что на Донбассе солдат ВСУ застрелил сержанта из автомата.