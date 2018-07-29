С начала года на водоемах Украины погибли более 700 человек

В течение июля уже зафиксировано 189 несчастных случаев на воде.

С начала года на водоемах Украины погибли 704 человека, из которых 70 детей.

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Как сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, при этом спасен 561 человека, в том числе 103 ребенка.

Отмечается, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

«Только с начала июля на водоемах страны погибли 189 украинцев. Этот показатель уже значительно превысил прошлогоднюю июльскую статистику. Однако, даже это не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения», - отметили в ведомстве.

Спасатели призывают соблюдать элементарные правила безопасности, в частности, отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах; никогда не нырять в незнакомых местах; не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные водоемы и реки; не заплывать далеко.

«Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах; не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения; не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи от вас», - напоминают спасатели.